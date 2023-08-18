На церемониях бракосочетания на площадке МУФ пары получат семейный герб

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на церемониях бракосочетания в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе 23 августа пары получат семейный герб. Его сгенерирует нейросеть.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Раковой, в церемониях бракосочетания примут участие группа «Марсель», Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.

Все церемонии будет сопровождать живая музыка, а во второй половине дня молодожёны исполнят вальс.

По словам Раковой, 90% заявлений на бракосочетание в рамках МУФ были оформлены за первые пять дней после начала приёма.

Ранее сообщалось, что День электричества отметят 18 августа на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках».