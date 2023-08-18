На церемониях бракосочетания на площадке МУФ пары получат семейный герб
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
По словам Раковой, в церемониях бракосочетания примут участие группа «Марсель», Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.
Все церемонии будет сопровождать живая музыка, а во второй половине дня молодожёны исполнят вальс.
По словам Раковой, 90% заявлений на бракосочетание в рамках МУФ были оформлены за первые пять дней после начала приёма.
Ранее сообщалось, что День электричества отметят 18 августа на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках».