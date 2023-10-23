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В Ижевске выписали из больницы раненного одноклассником мальчика

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Вице-премьер правительства республики Удмуртия Эльвира Пинчук рассказала, что в Ижевске из районной больницы выписали мальчика, на которого напал с ножом одноклассник.
В Ижевске выписали из больницы раненного одноклассником мальчика
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, на некоторое время мальчик будет освобождён от занятий физкультурой. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в класс», — написала вице-премьер в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл 17 октября в школе №50 города Ижевска. Ученик восьмого класса напал с ножом на одноклассника и нанёс ему три ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По решению суда напавший подросток будет находиться под стражей до 17 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.

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