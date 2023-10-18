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Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом на одноклассника в Ижевске

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.
Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом на одноклассника в Ижевске
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, 17 октября в школе №50 учащийся 8-го класса во время урока напал на другого подростка. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о расследовании, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту нападения ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.

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