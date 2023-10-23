В Приморье направят более 32 млрд на новое медоборудование
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
«2,4 млрд рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, 4,1 млрд — на выполнение национальных проектов, 1,6 млрд — на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения», — добавила Худченко.
По её словам, на программу развития здравоохранения в Приморском крае в проекте бюджета на ближайшие три года запланировано почти 100 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.