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В Приморье направят более 32 млрд на новое медоборудование

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Заместитель председателя правительства Приморского края по вопросам здравоохранения Анастасия Худченко заявила, что в регионе в 2024 году направят 32,2 млрд рублей на обновление медицинского оборудования.
В Приморье направят более 32 млрд на новое медоборудование
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«2,4 млрд рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, 4,1 млрд — на выполнение национальных проектов, 1,6 млрд — на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения», — добавила Худченко.

По её словам, на программу развития здравоохранения в Приморском крае в проекте бюджета на ближайшие три года запланировано почти 100 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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