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Собянин: врачи обновлённых поликлиник провели более 23 млн приёмов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи столичных поликлиник, обновлённых по новому стандарту, провели уже более 23 млн приёмов.
Собянин: врачи обновлённых поликлиник провели более 23 млн приёмов
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.  

«Мы завершили первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена, он включал 200 зданий», — сообщил мэр.

Собянин заявил, что пациентам теперь доступны комфортные помещения, удобная навигация и современное оборудование поблизости от места проживания, передаёт НТВ.

Он также отметил, что территорию вблизи обновлённых поликлиник благоустроили.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы Подмосковья с начала 2023 года поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации. Стоимость закупок составила почти 200 млн рублей.

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