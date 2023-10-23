Собянин: врачи обновлённых поликлиник провели более 23 млн приёмов
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Мы завершили первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена, он включал 200 зданий», — сообщил мэр.
Собянин заявил, что пациентам теперь доступны комфортные помещения, удобная навигация и современное оборудование поблизости от места проживания, передаёт НТВ.
Он также отметил, что территорию вблизи обновлённых поликлиник благоустроили.
Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы Подмосковья с начала 2023 года поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации. Стоимость закупок составила почти 200 млн рублей.