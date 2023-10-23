Собянин: врачи обновлённых поликлиник провели более 23 млн приёмов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи столичных поликлиник, обновлённых по новому стандарту, провели уже более 23 млн приёмов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Мы завершили первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена, он включал 200 зданий», — сообщил мэр.

Собянин заявил, что пациентам теперь доступны комфортные помещения, удобная навигация и современное оборудование поблизости от места проживания, передаёт НТВ.

Он также отметил, что территорию вблизи обновлённых поликлиник благоустроили.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы Подмосковья с начала 2023 года поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации. Стоимость закупок составила почти 200 млн рублей.