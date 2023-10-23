«Известия»: в России намерены ввести единое время запрета на шум дома
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Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на текст документа.
По данным газеты, доработанный текст законопроекта поступит в Госдуму в понедельник, 23 октября.
В нём авторы инициативы предлагают установить единые для всей России правила, регламентирующие запрет на шум дома с 23:00 до 07:00.
Уточняется, что сейчас каждый российский регион самостоятельно устанавливает «часы тишины».
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что собственники жилья должны сами устанавливать режим тишины.