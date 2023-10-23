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«Известия»: в России намерены ввести единое время запрета на шум дома

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В Государственную думу намерены внести доработанный законопроект о тишине, который установит единое время запрета на шум дома.
«Известия»: в России намерены ввести единое время запрета на шум дома
  • © Vladimir Baranov/Global Look Press

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на текст документа. 

По данным газеты, доработанный текст законопроекта поступит в Госдуму в понедельник, 23 октября.

В нём авторы инициативы предлагают установить единые для всей России правила, регламентирующие запрет на шум дома с 23:00 до 07:00.

Уточняется, что сейчас каждый российский регион самостоятельно устанавливает «часы тишины».

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что собственники жилья должны сами устанавливать режим тишины.

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