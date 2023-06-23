Депутат Разворотнева: собственники жилья должны сами устанавливать стандарт тишины

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что собственники жилья должны сами устанавливать режим тишины.

«У нас есть единый стандарт, в котором предусмотрен уровень шума и так далее. При этом практически все регионы приняли собственные законы о тишине, которые, конечно, учитывают региональные особенности. Также учитываются особенности отдельных домов, новостройки, которые требуют ремонтной деятельности, старые дома, в которых живут пожилые люди», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, в настоящее время закон о тишине практически не соблюдается, поскольку нет возможности реагировать на нарушения.

Как считает Разворотнева, единые стандарты стоит заменить на индивидуальный подход.

«Мне кажется, что надо идти ещё дальше и давать право собственникам принимать решение о том, какие нормы и правила будут действовать в их доме. Мы эту тему активно обсуждаем и думаем, что нужно ввести устав многоквартирного дома, который будет устанавливать возможные границы шума, правила содержания домашних животных и так далее», — пояснила депутат.

Она добавила, что такой документ может принять общее собрание собственников.

Ранее депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предложил установить единый стандарт времени тишины, а также ввести «тихий час» для всех регионов страны.