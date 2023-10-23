Правительство направит 836,5 млн рублей на капремонт детских театров в регионах

В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах России правительство направит более 800 млн руб.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства.

В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол предусмотрено более 198 млн руб.

Отмечается, что дополнительные средства предназначены также и для областного театра кукол Томской области.

Ранее сообщалось, что в Кировской области планируют открыть шесть новых молодёжных пространств до конца 2023 года.

Также театр молодёжи открылся во Владивостоке после капремонта.