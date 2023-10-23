Узнать больше

Правительство направит 836,5 млн рублей на капремонт детских театров в регионах

Короткая ссылка
В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах России правительство направит более 800 млн руб.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства.

В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол предусмотрено более 198 млн руб.

Отмечается, что дополнительные средства предназначены также и для областного театра кукол Томской области.

Ранее сообщалось, что в Кировской области планируют открыть шесть новых молодёжных пространств до конца 2023 года.

Также театр молодёжи открылся во Владивостоке после капремонта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить