В Кировской области откроют ещё шесть молодёжных пространств до конца года

В Кировской области планируют открыть шесть новых молодёжных пространств до конца 2023 года.

Об этом сообщает progorod43.

Министр молодёжной политики Георгий Барминов подвёл итоги реализации проекта «Отличное место» в эфире Центра управления регионом.

В четырёх муниципальных образованиях новые пространства уже открылись.

«Они созданы на базе действующих учреждений и организаций. Это библиотеки, дома творчества, дома культуры, в которых мы сделали хороший современный ремонт, приобрели качественное оборудование», — пояснил Барминов.

Также стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в церемонии открытия обновлённого Городского молодёжного центра в Гае, передаёт RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Это первый из двух центров, которые запустят в 2023 году в рамках федеральной программы «Регион для молодых».

«Регион получил средства федеральной программы на создание в этом году двух молодёжных центров — в Оренбурге и Гае. Гай реализовал проект первым. Для города, где есть крупное предприятие, где живёт много молодёжи, — это важное событие», — сказал Паслер.

Ранее сообщалось, что в пространстве «Молодёжь Москвы» организовали более 2 тыс. мероприятий с ноября 2022 года.