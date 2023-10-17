Узнать больше

В пространстве «Молодёжь Москвы» провели более 2000 мероприятий с 2022 года

Короткая ссылка
В пространстве «Молодёжь Москвы» организовали более 2 тыс. мероприятий с ноября 2022 года.
В пространстве «Молодёжь Москвы» провели более 2000 мероприятий с 2022 года

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

Жители в возрасте от 14 до 35 лет могут забронировать для своих инициатив конференц-зал, коворкинг, переговорную, зал для тренировок и танцев, медиа- и видеостудии. Они расположены в Даниловском районе.

«В помещениях проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты, модные показы, обсуждают кино и книги. Город поддерживает молодёжные проекты и старается обеспечить их всем необходимым», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Также стало известно, что в Московской области запустили проект поощрения молодых активистов от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Он получил название «Лидеры региона — 2023», передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Министерства информационных и социальных коммуникаций.

«Мы приглашаем молодых людей из Московской области от 18 до 35 лет, которые активно участвуют в общественной, творческой, культурной, спортивной или научной деятельности региона, подать свою заявку и побороться за возможность выиграть поездку мечты», — заявила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

До конца года запланировано девять поездок. Заявки принимаются до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Российском экологическом форуме впервые приняли участие школьники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить