В пространстве «Молодёжь Москвы» провели более 2000 мероприятий с 2022 года

В пространстве «Молодёжь Москвы» организовали более 2 тыс. мероприятий с ноября 2022 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

Жители в возрасте от 14 до 35 лет могут забронировать для своих инициатив конференц-зал, коворкинг, переговорную, зал для тренировок и танцев, медиа- и видеостудии. Они расположены в Даниловском районе.

«В помещениях проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты, модные показы, обсуждают кино и книги. Город поддерживает молодёжные проекты и старается обеспечить их всем необходимым», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Также стало известно, что в Московской области запустили проект поощрения молодых активистов от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Он получил название «Лидеры региона — 2023», передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Министерства информационных и социальных коммуникаций.

«Мы приглашаем молодых людей из Московской области от 18 до 35 лет, которые активно участвуют в общественной, творческой, культурной, спортивной или научной деятельности региона, подать свою заявку и побороться за возможность выиграть поездку мечты», — заявила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

До конца года запланировано девять поездок. Заявки принимаются до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Российском экологическом форуме впервые приняли участие школьники.