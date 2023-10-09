В Российском экологическом форуме впервые приняли участие школьники

В Молодёжном дне Российского экологического форума (РЭФ) приняли участие ученики Хорошёвской школы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не секрет, что экопросвещение стало затрагивать граждан нашей страны любых возрастов. Впервые участниками РЭФ стали школьники. Это воспитанники Хорошколы, где ранее я успел провести урок и пообщаться с ребятами», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, для решения поставленных целей важно уже сейчас закладывать в молодое поколение фундамент экологического мышления.

РЭФ проходит с 8 по 11 октября.

Ранее сообщалось, что РЭО разработал электронные модели территориальных схем обращения с ТКО для 17 регионов.