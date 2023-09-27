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РЭО разработал электронные модели территориальных схем обращения с ТКО для 17 регионов

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Российский экологический оператор (РЭО) разработал электронные модели территориальных схем обращения с ТКО для 17 субъектов. Они позволяют оперативно обновлять данные по контейнерным площадкам и объектам обращения с отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«До конца года регионы должны наладить информационный обмен электронных моделей терсхем с ФГИС УТКО», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, при создании электронных моделей применяется типовое решение, что позволяет оптимизировать разработку программных продуктов.

«На данный момент модели разработаны для 17 регионов. Всего к концу 2023 года РЭО завершит разработку 22 электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. Таким образом, модели будут актуализированы для всех регионов России», — добавил Буцаев.

Ранее сообщалось, что РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине.

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