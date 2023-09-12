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РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине

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Российский экологический оператор (РЭО) заявил о намерении вложить 9,5 млрд рублей в строительство трёх объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Сахалинской области.
РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Валерий Лимаренко обсудили детали проекта и подписали соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), передаёт телеканал «360».

Буцаев уточнил, что оператор и регион реализуют проекты в рамках концессионного соглашения.

«Речь о средствах, полученных за счёт выпуска облигаций РЭО, в объёме до 95%, то есть около 9,5 млрд рублей. Данные объекты позволят региону достичь целевых показателей не только 2024 года, но и 2030-го», — уточнил гендиректор РЭО.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска сообщил, что в регионе построят три мусороперерабатывающих завода.

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