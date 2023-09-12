РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине
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Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Валерий Лимаренко обсудили детали проекта и подписали соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), передаёт телеканал «360».
Буцаев уточнил, что оператор и регион реализуют проекты в рамках концессионного соглашения.
«Речь о средствах, полученных за счёт выпуска облигаций РЭО, в объёме до 95%, то есть около 9,5 млрд рублей. Данные объекты позволят региону достичь целевых показателей не только 2024 года, но и 2030-го», — уточнил гендиректор РЭО.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска сообщил, что в регионе построят три мусороперерабатывающих завода.