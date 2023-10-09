Театр молодёжи открылся во Владивостоке после капремонта

Во Владивостоке после капитального ремонта открылся Приморский краевой драматический театр молодёжи. Он начал 77-й театральный сезон спектаклем «Разговор у реки».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, директор театра молодёжи Игорь Селезнёв и директор компании подрядчика Ольга Староверова.

Ремонт в театре был проведён в рамках национального проекта «Культура». На него было направлено около 88 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также были задействованы внебюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в Перми объявлен тендер на ремонт объекта культурного наследия — особняка А.П. Рязанцева, построенного в начале XX века.