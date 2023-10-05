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Особняк Рязанцева в Перми отремонтируют в текущем году

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В Перми объявлен тендер на ремонт объекта культурного наследия — Особняка А.П. Рязанцева, построенного в начале XX века.
Особняк Рязанцева в Перми отремонтируют в текущем году
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Savin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пермский сайт госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн 700 тыс. рублей», — указано в документации тендера.

Подрядная организация должна будет завершить реставрацию особняка до 14 декабря.

Ремонт финансируется из бюджета края.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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