Особняк Рязанцева в Перми отремонтируют в текущем году

В Перми объявлен тендер на ремонт объекта культурного наследия — Особняка А.П. Рязанцева, построенного в начале XX века.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пермский сайт госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн 700 тыс. рублей», — указано в документации тендера.

Подрядная организация должна будет завершить реставрацию особняка до 14 декабря.

Ремонт финансируется из бюджета края.

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