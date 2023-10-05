Особняк Рязанцева в Перми отремонтируют в текущем году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пермский сайт госзакупок.
«Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн 700 тыс. рублей», — указано в документации тендера.
Подрядная организация должна будет завершить реставрацию особняка до 14 декабря.
Ремонт финансируется из бюджета края.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.