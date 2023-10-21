Ревматолог Король высказалась о причинах болей в суставах на фоне перемены погоды

Врач-ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король заявила, что точные механизмы появления болей в суставах при изменении погодных условий до сих пор не изучены до конца.

«Считается, что вызвать дискомфорт могут такие факторы, как температура воздуха, изменения атмосферного давления и влажность», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, некоторые теории утверждают, что усиление боли при артрите может быть связано с изменениями барометрического давления.

«Изменения атмосферного давления, которые происходят при изменении погоды, могут вызвать изменения давления в суставах, что может сделать нервные окончания более чувствительными и усилить боли», — сообщила Король.

По ещё одной версии, боль может быть связана с депрессией.

«Холодные, пасмурные дни с меньшим количеством солнечного света могут негативно отражаться на настроении, что способно влиять на восприятие боли. Люди с депрессией или депрессивными симптомами испытывают боль чаще и сильнее, чем те, кто не страдает депрессией», — добавила эксперт.

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