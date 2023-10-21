Автоэксперт — о переходе чиновников на отечественные авто: мера поддержит автопром
- РИА Новости
По словам собеседника RT, переход госслужащих на отечественные автомобили поддержит автопром страны.
Он уверен, что не все чиновники порадуются переходу на Lada Granta, потому что в основном они ездят на иномарках.
«Но с точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки, наверное, это абсолютно разумно. Особенно с точки зрения ожиданий масс. Что касается перспектив данного предложения, я думаю, что если 50% чиновников пересядут, то это хорошо», — отметил Канаев.
Самым перспективным из предложенного Минпромторгом ряда автомобилей, по мнению автоэксперта, является «Москвич».
«Загрузка «Москвича» будет при госзаказе колоссальная, по сравнению с тем, что сейчас. Главное, чтобы «Москвич» локализовал и наладил собственное производство автомобилей, а не китайскую сборку», — заключил он.
Ранее стало известно, что самым бюджетным автомобилем для чиновников в соответствии с рекомендациями Минпромторга стала Lada Granta.