Автоэксперт — о переходе чиновников на отечественные авто: мера поддержит автопром

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta.

По словам собеседника RT, переход госслужащих на отечественные автомобили поддержит автопром страны.

Он уверен, что не все чиновники порадуются переходу на Lada Granta, потому что в основном они ездят на иномарках.

«Но с точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки, наверное, это абсолютно разумно. Особенно с точки зрения ожиданий масс. Что касается перспектив данного предложения, я думаю, что если 50% чиновников пересядут, то это хорошо», — отметил Канаев.

Самым перспективным из предложенного Минпромторгом ряда автомобилей, по мнению автоэксперта, является «Москвич».

«Загрузка «Москвича» будет при госзаказе колоссальная, по сравнению с тем, что сейчас. Главное, чтобы «Москвич» локализовал и наладил собственное производство автомобилей, а не китайскую сборку», — заключил он.

Ранее стало известно, что самым бюджетным автомобилем для чиновников в соответствии с рекомендациями Минпромторга стала Lada Granta.