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Автоэксперт — о переходе чиновников на отечественные авто: мера поддержит автопром

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Полина Полетаева
Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta.
Автоэксперт — о переходе чиновников на отечественные авто: мера поддержит автопром
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, переход госслужащих на отечественные автомобили поддержит автопром страны.

Он уверен, что не все чиновники порадуются переходу на Lada Granta, потому что в основном они ездят на иномарках.

«Но с точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки, наверное, это абсолютно разумно. Особенно с точки зрения ожиданий масс. Что касается перспектив данного предложения, я думаю, что если 50% чиновников пересядут, то это хорошо», — отметил Канаев. 

Самым перспективным из предложенного Минпромторгом ряда автомобилей, по мнению автоэксперта, является «Москвич».

«Загрузка «Москвича» будет при госзаказе колоссальная, по сравнению с тем, что сейчас. Главное, чтобы «Москвич» локализовал и наладил собственное производство автомобилей, а не китайскую сборку», — заключил он.

Ранее стало известно, что самым бюджетным автомобилем для чиновников в соответствии с рекомендациями Минпромторга стала Lada Granta.

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