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Источник RT сообщил, что пострадавшие от вейпа в Новосибирске дети не в реанимации

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Пострадавшие после курения вейпа подростки 12 и 15 лет в Новосибирске находятся в стабильном состоянии, они не в реанимации. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Источник RT сообщил, что пострадавшие от вейпа в Новосибирске дети не в реанимации
  • РИА Новости

Отмечается, что подростки покурили вейп в школьном туалете, после чего им стало плохо.

«Не всё так плохо, они в стабильном состоянии. Сейчас силовики будут выяснять, где они взяли эти вейпы», — сказал источник.

По его словам, смесь в устройствах, по предположительным данным, оказалась некачественной и дети отравились.

В апреле врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли 13-летнего подростка, отравившегося вейпом. Школьник трое суток провёл в реанимации.

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