Челябинские врачи реанимировали отравившегося вейпом подростка

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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли 13-летнего подростка, отравившегося вейпом. Школьник трое суток провёл в реанимации.
Челябинские врачи реанимировали отравившегося вейпом подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЧОДКБ.

Как уточняется, пострадавшего вследствие курения вейпа подростка обнаружила сестра. Мальчик находился дома, у него были судороги и носовые кровотечения.

Позже по линии санавиации подростка доставили в ЧОДКБ, там он провёл в реанимации несколько дней.

После стабилизации состояния школьник рассказал, что приступ случился после того, как он на протяжении нескольких часов играл в компьютерные игры и курил.

Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.

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