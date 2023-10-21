Более 700 тыс. жителей новых регионов получили госуслуги по линии ГАИ

Более чем 700 тыс. жителей новых регионов России предоставили госуслуги по линии Госавтоинспекции, заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«С декабря 2022 года... МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов», — говорится в тексте заявления.

По данным МВД, к настоящему времени более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции на местах. Из них около 720 тыс. уже подготовили нужные документы и получили водительские удостоверения и знаки госрегистрации российского образца.

Все действия осуществляются без уплаты госпошлины.

Ранее Волк напомнила, что жители новых российских регионов получили возможность зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через «Госуслуги».

Вместе с этим подчёркивается, что также остаётся возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции — через интернет или лично.

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