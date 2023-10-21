Более 700 тыс. жителей новых регионов получили госуслуги по линии ГАИ
- РИА Новости
«С декабря 2022 года... МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов», — говорится в тексте заявления.
По данным МВД, к настоящему времени более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции на местах. Из них около 720 тыс. уже подготовили нужные документы и получили водительские удостоверения и знаки госрегистрации российского образца.
Все действия осуществляются без уплаты госпошлины.
Ранее Волк напомнила, что жители новых российских регионов получили возможность зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через «Госуслуги».
Вместе с этим подчёркивается, что также остаётся возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции — через интернет или лично.
До этого член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права.