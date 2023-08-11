МВД России: жители новых регионов могут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»
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«В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на приём квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений», — цитирует её «МВД МЕДИА».
Она уточнила, что жители четырёх новых российских регионов, имеющие аккаунт на портале, могут воспользоваться данными услугами, предварительно выбрав для себя удобные дату и время посещения.
Вместе с этим подчёркивается, что также остаётся возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции — через интернет или лично.
Ранее сообщалось, что более 400 тыс. заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании.