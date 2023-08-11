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МВД России: жители новых регионов могут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что жители новых российских регионов получили возможность зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через «Госуслуги».
МВД России: жители новых регионов могут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на приём квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений», — цитирует её «МВД МЕДИА».

Она уточнила, что жители четырёх новых российских регионов, имеющие аккаунт на портале, могут воспользоваться данными услугами, предварительно выбрав для себя удобные дату и время посещения.

Вместе с этим подчёркивается, что также остаётся возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции — через интернет или лично.

Ранее сообщалось, что более 400 тыс. заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании.

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