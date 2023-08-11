МВД России: жители новых регионов могут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что жители новых российских регионов получили возможность зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через «Госуслуги».

«В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на приём квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений», — цитирует её «МВД МЕДИА».

Она уточнила, что жители четырёх новых российских регионов, имеющие аккаунт на портале, могут воспользоваться данными услугами, предварительно выбрав для себя удобные дату и время посещения.

Вместе с этим подчёркивается, что также остаётся возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции — через интернет или лично.

Ранее сообщалось, что более 400 тыс. заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании.