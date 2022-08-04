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Юрист Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права.

Как уточняет «Прайм», постановлением правительства от 9 апреля 2022 года срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлён до 2025 года.

Между тем, по мнению многих экспертов, права лучше поменять, не затягивая до 2025 года.

«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечёт их срок действия», — отметила юрист.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, какие поправки предусматривает законопроект от МВД о получении водительского удостоверения.

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