Юрист Соловьёв рассказал об ужесточении требований к лицам, получающим водительские права

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, какие поправки предусматривает законопроект от МВД о получении водительского удостоверения.

Об этом он сообщил в интервью «Прайм».

По словам юриста, будут ужесточены правила для получения водительских прав некоторыми категориями граждан.

Так, например, более жёсткую проверку перед выдачей будут проходить те, кого лишили права на управление транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии. Они смогут пересдать экзамен в ГИБДД только через год после правонарушения.

Кроме того, для получения категории D, необходимо будет иметь опыт вождения не менее одного года.

«Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей», — цитирует Соловьёва агентство.

В случае одобрения поправки вступят в законную силу в сентябре 2023 года.

Ранее, 14 июня, Госдума одобрила законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.