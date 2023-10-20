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В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО

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Четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих в Петербурге отправили в СИЗО.
В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Суд... удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сеймуру Мухтарову», — говорится в сообщении.

Суд также арестовал до 17 декабря троих несовершеннолетних по делу об избиении прохожих.

Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников массовых драк, которые проходили на территории Москвы и Московской области.

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