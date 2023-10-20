В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО
- РИА Новости
Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Суд... удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сеймуру Мухтарову», — говорится в сообщении.
Суд также арестовал до 17 декабря троих несовершеннолетних по делу об избиении прохожих.
Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников массовых драк, которые проходили на территории Москвы и Московской области.