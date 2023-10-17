В Петербурге задержали пятерых участников группы, нападавшей на прохожих
- РИА Новости
По данным министерства, были задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, их возраст составляет от 16 до 18 лет. Также среди них есть 18-летний местный житель.
Правоохранители сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на розыск администратора Telegram-канала, где публиковались видеоролики с нападениями.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих.