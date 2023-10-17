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В Петербурге задержали пятерых участников группы, нападавшей на прохожих

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Сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, которая причастна к совершению противоправных действий в отношении граждан с размещением видеороликов в интернете. Об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.
В Петербурге задержали пятерых участников группы, нападавшей на прохожих
  • РИА Новости

По данным министерства, были задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, их возраст составляет от 16 до 18 лет. Также среди них есть 18-летний местный житель.

Правоохранители сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на розыск администратора Telegram-канала, где публиковались видеоролики с нападениями.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих.

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