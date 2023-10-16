В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих
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Сообщается, что полицейские установили лиц, которые причастны к совершению противоправных действий в отношении граждан с размещением видео в различных Telegram-каналах.
«16 октября 2023 года полицейские задержали одного из основных участников группы, 18-летнего гражданина России. Задержанный доставлен в отдел полиции для установления роли и степени участия в противоправной деятельности», — сказано в заявлении.
Также отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.