В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих

Сотрудники петербургской полиции задержали одного из предполагаемых участников групповых нападений в городе, говорится в заявлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что полицейские установили лиц, которые причастны к совершению противоправных действий в отношении граждан с размещением видео в различных Telegram-каналах.

«16 октября 2023 года полицейские задержали одного из основных участников группы, 18-летнего гражданина России. Задержанный доставлен в отдел полиции для установления роли и степени участия в противоправной деятельности», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.