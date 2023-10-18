В Москве и Подмосковье задержали участников банды, избивавшей незнакомых людей

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников массовых драк, которые проходили на территории Москвы и Московской области, говорится в заявлении столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, с сентября по октябрь текущего года участники организованной преступной группы без причины наносили удары руками и ногами незнакомым людям. Драки проходили в торговом центре на Ходынском бульваре, а также в учебном учреждении в городе Химки.

Также отмечается, что фигуранты снимали драки на видео и распространяли их в социальных сетях. Следствие подчеркнуло, что несовершеннолетние планировали преступления и провоцировали конфликты, после чего нападали на сверстников.

«В настоящее время уроженец Республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга, задержаны. Они доставлены в подразделение столичного СК, с ними проводятся следственные действия. Следователи проверят законность получения фигурантами гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.