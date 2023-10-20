Логопед Алимова назвала повышенную ранимость одной из причин возникновения заикания
В беседе с РИАМО она отметила, что в число причин также входят наследственная предрасположенность, истощение или переутомление нервной системы, кратковременная или длительно действующая психическая травма, неправильно сформировавшиеся в детстве речевые навыки.
Также заикание может возникнуть из-за грубого отношения воспитателей или педагогов к ребёнку.
«Врождённым заикание не бывает, так как речь сама по себе — навык приобретённый. К тому же первые запинки никогда не возникают с первыми сказанными словами и даже фразами, а только в момент формирования сложной фразы», — отметила Алимова.
Ранее руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.