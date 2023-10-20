Развожаев: в Севастополе работает система ПВО, над морем сбита ракета

В Севастополе работает система ПВО, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

РИА Новости

«Всё службы продолжают контроль обстановки», — сказал он. В 17:27 глава города сообщил о воздушной тревоге в городе. Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.