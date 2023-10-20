Развожаев: в Севастополе работает система ПВО, над морем сбита ракета
В Севастополе работает система ПВО, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
- РИА Новости
«Всё службы продолжают контроль обстановки», — сказал он.
В 17:27 глава города сообщил о воздушной тревоге в городе.
Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен