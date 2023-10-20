Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Воздушная тревога!» — написал он.

18 октября средства ПВО России перехватили над Крымом две украинские ракеты комплекса С-200, переделанные в ударный вариант.

Фрагменты ракет упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле.

Тогда в момент тревоги в Севастополе Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находились четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США.