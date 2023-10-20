Участниками проекта «Урок с чемпионом» стали более 9000 московских школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в проекте «Урок с чемпионом» с 2019 года приняли участие более 9000 столичных школьников.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

За четыре года перед учащимися выступили 35 известных спортсменов, в том числе олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова, передаёт НТВ.

«Столичные школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта. На занятиях победители мировых, европейских и российских турниров расскажут детям о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт конкурс рецензий на детские книги.