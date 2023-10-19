В Москве пройдёт конкурс рецензий на детские книги

Москвичи смогут принять участие в 14-м конкурсе отзывов и рецензий на детские книги «Вдумчивый читатель».

Об этом информирует телеканал «360».

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что участникам предлагается поделиться мнением о книгах из рекомендательных каталогов Центральной городской детской библиотеки им. Гайдара за 2022 и 2023 годы.

«Издания можно найти в большинстве читален города. Среди них есть современная познавательная и приключенческая литература, поэзия, сказки и рассказы о природе», — уточнила Сергунина.

В конкурсе смогут принять участие дети в возрасте от десяти лет и взрослые. Он будет состоять из двух этапов, первый завершится 11 декабря, а второй продлится до 11 февраля 2024 года. Победителей наградят дипломами и подарками от партнёров.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.