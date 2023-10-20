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Терапевт Ярцева посоветовала людям после 55 лет пройти кардиологическое обследование

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие обследования стоит пройти людям после 55 лет.

«Всем людям старше 55 лет рекомендуется пройти кардиологическое обследование. Сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также проверить холестерин и сахар, чтобы иметь понимание о состоянии своей сердечно-сосудистой системы. Это базовые вещи», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если будут выявлены какие-либо проблемы со здоровьем, то потребуется регулярное наблюдение у врача.

Как отметила Ярцева, для снижения рисков развития инфаркта нужно больше двигаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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