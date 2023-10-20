ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 400 тысяч рублей за неисполнение предписания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала АО «Почта Банк» на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.

Отмечается, что причиной штрафа стало то, что условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту в рекламе указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом прописывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%, при этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции — сумма, срок, условие о заключении договора страхования и т. п., — размещались на короткое время в сноске, написанной трудным для восприятия шрифтом.

По данным ведомства, «Почта Банк» отчитался об исполнении предписания, однако продолжил демонстрацию ненадлежащей рекламы.

«ФАС оштрафовала АО «Почта Банк» за неисполнение предписания службы», — говорится в сообщении.

Ранее суд обязал Райффайзенбанк выложить контррекламу в связи с распространением недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё».