Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции «Кешбэк на всё»

Суд обязал Райффайзенбанк выложить контррекламу в связи с распространением недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё».

Об этом информирует Федеральная антимонопольная служба.

«Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рекламе банка использовались утверждения «Кешбэк на всё», «Кешбэк на всё без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами».

При этом предупреждения об условиях и ограничениях предлагаемого продукта были продемонстрированы в течение короткого времени мелким шрифтом.

ФАС признала рекламу ненадлежащей.

Ранее ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.