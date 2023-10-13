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Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции «Кешбэк на всё»

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Суд обязал Райффайзенбанк выложить контррекламу в связи с распространением недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё».
Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции «Кешбэк на всё»
  • РИА Новости

Об этом информирует Федеральная антимонопольная служба.

«Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рекламе банка использовались утверждения «Кешбэк на всё», «Кешбэк на всё без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами».

При этом предупреждения об условиях и ограничениях предлагаемого продукта были продемонстрированы в течение короткого времени мелким шрифтом.

ФАС признала рекламу ненадлежащей.

Ранее ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.

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