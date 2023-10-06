Узнать больше

ФАС оштрафовала «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.
ФАС оштрафовала «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной штрафа стало то, что условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту в рекламе указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом прописывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%, при этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции — сумма, срок, условие о заключении договора страхования и т. п., — размещались на короткое время в сноске, написанной трудным для восприятия шрифтом.

«Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе... Служба оштрафовала банк на 500 тыс. рублей в соответствии с КоАП России», — отметили в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении компаний группы «Газметаллпроект».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить