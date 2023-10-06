ФАС оштрафовала «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что причиной штрафа стало то, что условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту в рекламе указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.
Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом прописывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%, при этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции — сумма, срок, условие о заключении договора страхования и т. п., — размещались на короткое время в сноске, написанной трудным для восприятия шрифтом.
«Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе... Служба оштрафовала банк на 500 тыс. рублей в соответствии с КоАП России», — отметили в ведомстве.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении компаний группы «Газметаллпроект».