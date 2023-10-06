ФАС оштрафовала «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной штрафа стало то, что условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту в рекламе указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом прописывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%, при этом данные о других условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции — сумма, срок, условие о заключении договора страхования и т. п., — размещались на короткое время в сноске, написанной трудным для восприятия шрифтом.

«Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе... Служба оштрафовала банк на 500 тыс. рублей в соответствии с КоАП России», — отметили в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении компаний группы «Газметаллпроект».