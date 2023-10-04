ФАС возбудила дело в отношении компаний группы «Газметаллпроект»
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным ФАС, соответствующий рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, при этом группа «Газметаллпроект» является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на этом рынке.
«Отмечается, что темпы роста цен на цемент компаний... в первом полугодии 2023 года превышали темпы роста цен аналогичного периода прошлого года. Соответствующие сведения ФАС России получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы», — отмечается в заявлении.
В связи с выявленным дисбалансом цены, суммы необходимых расходов и прибыли для производства и реализации ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудило дело.
Ранее ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен.