ФАС возбудила дело в отношении компаний группы «Газметаллпроект»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент», входящих в группу лиц «Газметаллпроект».

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ФАС, соответствующий рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, при этом группа «Газметаллпроект» является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на этом рынке.

«Отмечается, что темпы роста цен на цемент компаний... в первом полугодии 2023 года превышали темпы роста цен аналогичного периода прошлого года. Соответствующие сведения ФАС России получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы», — отмечается в заявлении.

В связи с выявленным дисбалансом цены, суммы необходимых расходов и прибыли для производства и реализации ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудило дело.

Ранее ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен.