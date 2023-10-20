Депутат Хамзаев предложил тиражировать опыт Тувы касательно пропаганды трезвости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Туве учредили День пропаганды трезвости.

По мнению депутата, инициатива хорошая и её необходимо поддержать.

«У нас сейчас в целом по стране на один субъект приходится три так называемых дня трезвости. Например, это те дни, когда продажа алкоголя запрещена. В каждых регионах это разные даты. Где-то это День Республики, где-то это День детства, где-то — Последний звонок и 9 Мая. В этой части у регионов есть такие полномочия, и они обязательно должны это использовать», — уверен Хамзаев.

Он также отметил, что у Тувы есть хороший опыт в данном вопросе.

«У них в том числе продажа алкоголя в день разрешена только четыре часа. И соответственно, нужно профессионально и грамотно работать в этом направлении. Я приветствую и считаю, что инициативу надо поддержать. И соответственно, если опыт покажет, что успешен, — тиражировать», — заключил парламентарий.

Ранее, как сообщило агентство ТАСС, глава Республики Тува Владислав Ховалыг подписал указ об учреждении Дня пропаганды трезвости для формирования в регионе здорового образа жизни.