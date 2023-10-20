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Психолог Гольдштейн: школьники могут прогуливать занятия из-за буллинга

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Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн перечислила причины, по которым ребёнок может прогуливать школу. В их числе усталость, плохие отношения в классе, буллинг.
Психолог Гольдштейн: школьники могут прогуливать занятия из-за буллинга
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, психолог посоветовала выяснить причину пропусков.

Если ребёнок прогуливает из-за усталости, необходимо снизить нагрузку, посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».

В том случае, если ребёнок пропускает занятия из-за проблем с учителем, необходимо вмешаться и разобраться в ситуации.

«Если ребёнок прогуливает школу из-за конфликтов с одноклассниками, для начала поговорите со своим школьником, чтобы узнать детали. Это могут быть разовые конфликты, когда ребята что-то не поделили», — отметила Гольдштейн.

По её словам, в том случае, если ребёнок стал жертвой буллинга, родитель должен поговорить с учителями, директором, психологом и «как можно быстрее перевести ребёнка из негативной среды в более комфортную».

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.

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