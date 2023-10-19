Специалист Мушта: модель поступления в 10-й класс и колледж подлежит пересмотру
- РИА Новости
Поступление в колледж проводится на основе среднего балла аттестата, а не результатов ОГЭ, как это происходит с ЕГЭ и вузами, сказал специалист в интервью газете «Известия».
Это создаёт проблемы как для самих абитуриентов, которым для поступления нужно иметь высокие оценки даже по тем предметам, которые не требуются при обучении, так и для самих учреждений среднего профессионального образования (СПО).
Мушта также указал на отсутствие единой системы поступления в 10-й класс: в одних школах для поступления в профильный класс необходима сдача соответствующих предметов ОГЭ, в других — нет.
«Как следствие, эту систему нужно пересматривать, поскольку выбор между поступлением в вуз или колледж сейчас как никогда актуален ввиду растущей популярности СПО», — заключил специалист.
Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования, возможно, изменится.