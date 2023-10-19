Приёмный сын певца Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки

Приёмный сын российского рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве брата и бабушки.

«(Совершил. — RT) два убийства. Моего брата и бабушки», — сказал он.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына музыканта и его 85-летней тёщи. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал отморозком своего приёмного сына Романа.