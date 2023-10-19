Петербургский депутат предложил создать хосписы для «молодых взрослых» в регионах

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник обратился с письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором сообщил о необходимости создания особых хосписов для «молодых взрослых» в федеральных округах страны.

Такие хосписы позволяют детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями, не остаться без помощи после совершеннолетия, пишет «Парламентская газета».

Подобное учреждение — детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» — открылось в 2022 году под Санкт-Петербургом.

Крупник попросил Мурашко изучить этот опыт и рассмотреть возможность его расширения.

По словам депутата, «молодые взрослые» пациенты — уникальная категория, нуждающаяся в особой поддержке. Он также отметил, что взрослые хосписы «не вполне отвечают потребностям молодых людей, переступающих возраст совершеннолетия».

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы профессор Евгений Странадко в беседе с НСН заявил, что рак не является наследственным заболеванием, но могут быть предрасположенности.