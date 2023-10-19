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Воробьёв: китайская компания запустит крупное производство в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что китайская компания Huajing запустит крупное производство в регионе. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей.
Воробьёв: китайская компания запустит крупное производство в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Пекине мы вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода запчастей для прицепов и полуприцепов под Солнечногорском», — рассказал Воробьёв.

Производство в индустриальном парке «Есипово» планирует выпускать до 100 тыс. единиц продукции каждый год. Также новое предприятие даст 150 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области создадут десять новых производств в 2023 году.

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