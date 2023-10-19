Воробьёв: китайская компания запустит крупное производство в Подмосковье
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
«В Пекине мы вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода запчастей для прицепов и полуприцепов под Солнечногорском», — рассказал Воробьёв.
Производство в индустриальном парке «Есипово» планирует выпускать до 100 тыс. единиц продукции каждый год. Также новое предприятие даст 150 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области создадут десять новых производств в 2023 году.