Воробьёв: китайская компания запустит крупное производство в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что китайская компания Huajing запустит крупное производство в регионе. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Пекине мы вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода запчастей для прицепов и полуприцепов под Солнечногорском», — рассказал Воробьёв.

Производство в индустриальном парке «Есипово» планирует выпускать до 100 тыс. единиц продукции каждый год. Также новое предприятие даст 150 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области создадут десять новых производств в 2023 году.