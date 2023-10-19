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В Госдуме обсудят возможность ввода новой ипотечно-накопительной программы

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается в банках создать отдельный вид сберегательного счёта, предназначенный для накоплений на покупку жилья.
В Госдуме обсудят возможность ввода новой ипотечно-накопительной программы
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы, зампред Совета Федерации Николай Журавлёв и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, считают, что новая программа позволит банкам спрогнозировать спрос на ипотеку, оценить платёжеспособность будущих заёмщиков и, возможно, предоставить им в дальнейшем более привлекательную ставку.

Журавлёв, в частности, отметил, что в период действия договора жилищных сбережений вкладчик вправе обратиться в банк для заключения кредитного договора с целью улучшения жилищных условий на сумму, превышающую размер уже накопленных средств. И банк обязан заключить с ним договор ипотеки, за исключением некоторых случаев, к примеру просроченной задолженности.

«Создаётся надёжный механизм накопления сбережений на приобретение жилья, что в том числе должно повысить и качество предоставляемых кредитов», — цитирует вице-спикера пресс-служба Совфеда.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в период с января по сентябрь текущего года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России.

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