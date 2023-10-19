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Стоимость туров в Египет упала на 25—31% на фоне конфликта в Израиле

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Спрос на туры из России в Египет упал на 4%, цены на путёвки также снизились — в среднем на 25—31% на фоне конфликта в Израиле, заявили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».
Стоимость туров в Египет упала на 25—31% на фоне конфликта в Израиле
  • Gettyimages.ru

«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября... С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет... привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле», — приводит данные РИА Новости.

При этом отмечается, что с 17 октября спрос и цена стабилизировались.

В компании напомнили о похожей ситуации с поездками в Турцию в начале февраля этого года после землетрясения.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее в беседе с RT назвал популярные направления для россиян в ноябре.

Также аналитики «Яндекс.Путешествий» рассказали RT, что Индия, Китай, Таиланд и Турция в числе прочих стран пользуются наибольшей популярностью среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.

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