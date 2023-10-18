В РСТ назвали самые популярные направления для отпуска в ноябре
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По словам эксперта, во второй половине октября активнее всего идут продажи и бронирования на ноябрьские праздники.
«Рост продаж у разных туроператоров различный, но в целом, за рубеж более 30% рост. Если говорить о лидерах на ноябрьские праздники, то это ОАЭ, Турция, Египет, Тайланд, Абхазия. Что касается Китая и Индии, то продажи туда тоже растут», — сказал он.
Собеседник RT добавил, что спрос на Китай растёт за счёт безвизовых групповых туров, а Индия традиционно пользовалась спросом.
«Гоа тоже востребована. Можно добавить Шри-Ланку. Сейчас есть рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга», — уточнил Барзыкин.
Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» рассказали RT, что Индия, Китай, Таиланд и Турция в числе прочих стран пользуются наибольшей популярностью среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.