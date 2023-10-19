Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС Банка
- РИА Новости
«В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС Банка, составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что осенью IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных.