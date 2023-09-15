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Хинштейн анонсировал разработку законопроекта о штрафах за утечки данных

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что осенью IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных.
Хинштейн анонсировал разработку законопроекта о штрафах за утечки данных
  • РИА Новости

Он напомнил, что с начала года в сеть утекло бо­лее 445 млн строк кон­фи­ден­циальных данных, что подчёркивает необходимость операторов вкладываться в обеспечение безопасности.

По мнению Хинштейна, сегодняшние санкции за утечки крайне лояльны к операторам — максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.

«С такими штрафами компании и дальше будут равнодушно смотреть на дыры в своих системах инфобеза. В осеннюю сессию IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных, размер же санкций за первое нарушение вырастет в разы», — сообщил политик.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой наделить Минцифры России правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу.

По словам депутата, сегодня у жителей страны нет эффективной возможности отозвать свои персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют. Заявление нужно направлять каждому конкретному оператору, а в случае отказа — защищать свои права в суде.

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