Россиянам напомнили, кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году

Специалист Максим Глазков в беседе с RT отметил, что с 1 января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тыс. рублей.

«С 1 января аналогично увеличится и размер страховой пенсии, а с 1 апреля — размер социальной пенсии. Её средний размер составит 13,4 тыс. рублей», — рассказал эксперт «Сравни».

По его словам, претендовать на социальную пенсию могут нетрудоспособные граждане и те, у кого не хватает стажа для назначения другой пенсионной категории.

«Вот кто входит в эту группу: граждане, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения», — пояснил собеседник RT.

Глазков заявил, что льготные категории пенсионеров тоже смогут получить проиндексированную на 7,5% пенсию.

«В их число входят: граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, герои России и СССР, герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии», — добавил специалист.

Отмечается, что процент индексации для работающих пенсионеров в 2024 году будет рассчитываться индивидуально в зависимости от стажа.

«С 1 октября 2024 года прибавка для военных пенсионеров составит 4,5%. Пенсионеры в возрасте от 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — подчеркнул эксперт.

Помимо пенсионеров, на повышение дохода могут претендовать и работники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Выплаты им вырастут на 9,8% с 1 января 2024 года, напомнил Глазков.

Он пояснил, что в эту категории попадают, например, работники социальных учреждений, сотрудники силовых структур, педагоги и работники культуры, медицинские работники, сотрудники соцслужб, работники сельских и лесных хозяйств.

«Кроме того, на 1 октября 2024 года запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений. Её увеличат ещё на 4,5%», — объяснил специалист.

При этом для ряда госслужащих индексации в 2024 году будут отменены. К ним относятся федеральные гражданские госслужащие и лица, занимающие государственные должности.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии.