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В ГД оценили идею проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Ассоциации природопользователей Романа Корниеца рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан.
В ГД оценили идею проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов
  • Gettyimages.ru

«Просвещать людей по разным вопросам — это абсолютно правильно. По грибам инициатива возникла больше из-за вступившего в силу закона о том, что грибы, которые вошли в Красную книгу, нельзя собирать», — считает парламентарий.

Он отметил, что сейчас надо беречь биоразнообразие природы и сохранять редкие растения, редких животных и редкие грибы.

«Поэтому и надо разъяснять. Очень много кривотолков ходит о том, что за грибы будут штрафовать, сажать, а речь идёт об очень редких, краснокнижных грибах», — подчеркнул он.

Ранее в России предложили проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов.

Корниец сказал, что ежегодно многие грибники получают серьёзные отравления, бывают и смертельные случаи.

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